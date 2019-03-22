UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GELEN 65 BİN 667 DOSYADAN 21 BİN 662'Sİ UZLAŞMAYLA SONUÇLANDI

Haber: Yüksel KOÇ/İstanbul DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 65 bin 667 dosyadan 21 bin 662 tanesinin tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ceza Muhamekeleri Kanunu'nda 24 Kasım 2016 tarihinde yapılan değişiklikle uzlaştırma kurumunun aktif hale getirildiği belirtildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Uzlaştırma Bürosu'nun kurulduğu hatırlatılan açıklamada, "2017 yılı içerisinde Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen 33 bin 573 adet dosyadan 10 bin 16 adedinin, 2018 yılında gönderilen 26 bin 104 dosyadan 7 bin 351 adedinin, 2019 yılında da 5 bin 990 dosyadan 4 bin 295 adedinin uzlaşma ile sonuçlandığı" açıklandı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"2018 yılı içerisinde 1. bölgeler arasında çıkarılan orana göre uzlaştırmaya tabi dosyaları uzlaşma ile sonuçlandırma yönünden birinci sırada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığımız, cezada alternatif bir çözüm yolu olan uzlaştırma kurumuna sağladığı katkıdan ötürü T.C. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirilmiştir"

