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Uzlaştırma eğitimleri başarıyla tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Maliyeciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen uzlaştırma eğitimi programında başarılı olan personele sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.Toplam 4 grup halinde 112 vergi dairesi personelinin katıldığı uzlaştırma eğitimleri tamamlandı.

Uzlaştırma eğitimleri başarıyla tamamlandı

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Maliyeciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen uzlaştırma eğitimi programında başarılı olan personele sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.
Toplam 4 grup halinde 112 vergi dairesi personelinin katıldığı uzlaştırma eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri başarı ile bitirmeye hak kazanan personel, gerçekleştirilen tören ile sertifikalarını aldı. Törene Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, üniversite ve vergi dairesi üst yönetimi ve sertifika almaya hak kazanan personel katıldı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 76 binin üzerinde öğrenci sayısı olan, 2 bin 600 akademik personeli ve 5 binin üzerinde bir idarî personeli bulunan büyük bir üniversitenin yöneticisi olduğunu kaydetti. Üniversitelerin 3 temel işlevi bulunduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bunların ilki eğitim-öğretim, ikincisi araştırma ve bilimsel üretim, üçüncüsü de elde ettiği bulguları ve sonuçları toplumla paylaşarak, toplumun huzuru ve mutluluğunu temine yönelik iş birliğidir. Bu üçüncü aşamada üniversitemiz; özellikle merkezi yönetimler, kamu, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri, kent paydaşları ve bilhassa sanayi ile iş birliği içerisinde olan, her dönem bu hedefi gerçekleştirmek için gayret gösteren ancak yeni dönemde bu görevi daha ileri noktalara götürmeyi hedefleyen bir üniversitenin mensubuyum. İşte bu noktada kamuyla ve devletin öngördüğü alanlarda paydaşı olarak üzerimize hangi görev düşüyorsa îfâ etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Uzlaştırma eğitimlerini tamamlayan arkadaşların da bundan sonraki hayatlarında ve görevlerinde de başarılı olmalarını diliyorum” dedi.
Törende konuşan Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, eğitimleri başarı ile tamamlayan personeli tebrik etti. Hedeflerinin kişisel kaliteyi, formasyonu ve birikimleri olumlu yönde arttırmak olduğunun altını çizen Daire Başkanı Nuri Karakaş, “Verilen bu eğitimlerin sizlerin hayatına meslekî disiplin anlamında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Adalet vazgeçilmez bir ilkemizdir. Bazen uygulamalar itibariyle hoşnutsuzluklar olabilir. Ancak merhameti elden bırakmamak gerekiyor. Çünkü karşılaşacağınız problemlerde ciddi açmazlar ve zorluklar olabilir. Ben sizlere empati denen kavramı tavsiye etmek istiyorum. Kendinizi karşınızdakinin yerine koymak yerine, onun gibi olmaya çalışın. Bu bizim vereceğimiz kararlarda daha isabetli sonuçlar doğuracaktır. Eğitimlerimize daha farklı alanlarda devam edeceğiz. Her bir arkadaşımızın daha donanımlı olması bizim vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Sonuçlarını her alanda görüyoruz. Bütün arkadaşları tekrar tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum” diye konuştu.
Programın sonunda eğitimleri başarı ile tamamlayan personele sertifikaları takdim edildi.

Uzlaştırma eğitimleri başarıyla tamamlandı

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