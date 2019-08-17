Uzlaştırmacı anne ile oğlu barıştırdı

Annesini tehdit ettiği iddiası ile hakkında dava açılan çocuğun uzlaştırmacıya gönderilen dosyası olumlu sonuçlandı.

Uzlaştırmacının araya girmesi ile sonuçlanan dosyada anne Sema Doğan’ın oğlu N.D.’yi affetmesi sonrası dosya kapandı.

Konuyla ilgili bir çalışma yapan uzlaştırmacı Muharrem Akaydın, öncelikle şüpheli konumunda bulunan N.D. ile görüşerek uzlaşma süreci konusunda detaylı biçimde bilgilendirilerek uzlaşma kurumunun faydalarını anlattı. Müşteki olan anne Sema Doğan ile görüşen uzlaştırmacı ve aynı zamanda Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı olan Muharrem Akaydın, suçu işleyene en az bir kere şans vererek topluma uyum konusunda yardımcı olunmasının faydaları ile kurumun getirdiği yeni bir anlayış olan kendi adaletini yaratma şansı verdiğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi veren Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı olan Muharrem Akaydın şunları söyledi:

“Taraflarla yapılan birlikteki müzakere görüşmesinde şüpheli N.D. müşteki Sema Doğan’ın elini öperek özür dileyip uzlaşmak istediğini tekrar belirtti. Bunun üzerine annesi olan müşteki Sema Doğan ise ’Bir insan evladını nasıl bağışlamaz, evladımdan hiç bir karşılık beklemeden ana yüreği olarak affedip uzlaşmak istiyorum. Hatta tüm suçlu konumunda olan uzlaşmaya gidilmiş insanlarında bir kere daha düşünüp affetmesi gerektiğini, toplumun bu yönüyle de mutlaka mağdur-şüpheli-sanık konumundaki herkesin birbiriyle karşılıklı uzlaştırmacıların öncülüğün de görüşerek sorunlarını çözmesi ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamalarını, adalete yardımcı olmalarını istiyorum’ dedi. Böylelikle bir konuyu daha tatlıya bağlamanın mutluluğunu yaşadık"



