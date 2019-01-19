Uzlaştırmacılara, ‘uygulamalı uzlaştırma’ eğitimi

İstanbul DHA - CEZA soruşturmaları ve davalarında tarafların yargılamaya gitmeden ‘sulh olmalarını sağlayan’ uzlaştırmacıların oluşturduğu Onarıcı Adalet Platformu, eğitim seminerlerine başladı. Her hafta yapılacak olan seminerde, örnek uzlaştırma uygulamaları gösterilerek, uzlaştırmacı ile taraflar arasındaki çözüm yolları masaya yatırılıyor. Seminere katılan uzlaştırmacılar, Şubat ayının ortasında ise Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ‘Uzlaştırmacılar Çalıştayı’na imza atacak.

Uzlaştırmacıların karşılaşacakları sorunları çözmek amacıyla kurulan Onarıcı Adalet Platformu üyeleri bundan böyle her hafta Perşembe günleri Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Temel ve Uygulamalı Uzlaştırma Örnekleri’nin anlatıldığı eğitim seminerinde buluşacak. İlki geçtiğimiz hafta düzenlenen eğitim seminerlerindeki eğitmen ise 7 yıldır uzlaştırmacı olarak görev yapan Adnan Kervan. Seminerde, ‘mağdurların zararlarının kabul edilebilir ölçülerde telafisinin sağlanması’ yöntemleri ele alınıyor. Örnek uzlaştırma yöntemlerinin uygulamalı olduğu seminer, katılımcılara ücretsiz olarak veriliyor. Toplumsal barışa katkı vermek amacında olduklarını söyleyen Adnan Kervan, suçun tekrarının önlenmesi ile mağdurların zararlarının telafisinin sağlanması yönünde çaba gösterdiklerini söyledi.