Uzm. Dr. Aldemir: “Tamamlayıcı tıpla ağrılardan kurtulmak mümkün”

Tamamlayıcı tıp tedavisiyle kronik ağrılardan kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Özlem Aldemir, “Hastanın kalıcı bir hastalığı, organ yetmezliği yoksa ayakta gezen, sadece kronik ağrı sorunu olan bir hasta ise uyguladığımız tamamlayıcı tıp yöntemleriyle başarılı bir şekilde iyileşme söz konusu olmaktadır” dedi.

Antalya Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm. Dr. Özlem Aldemir, tamamlayıcı tıp alanındaki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Aldemir, tamamlayıcı tıp polikliniğinde; kronik ağrılar ya da kronik hastalıklar ve klasik tıbbi tedavi ile çözülememiş birtakım hastalıklar üzerine çalıştıklarını belirtti. Kronik ağrının vücutta sessizce ilerleyen pek çok hastalığa işaret ettiğini kaydeden Aldemir, ağrıların hafife alınmaması gerektiği konusuna uyarılarda bulundu. “Anlam verilemeyen ağrıların kaynağına iniyoruz”

Uzm. Dr. Özlem Aldemir, “Poliklinikte, klasik tıbbi tedavi yöntemleri uygulanmış, ağrıları için birtakım ilaçları kullanmış ama bunlardan fayda görememiş hasta grubu ile ilgileniyoruz. Bazen de cerrahi tedaviden sonuç alamamış hastalarımıza kliniğimizde müdahale edebiliyoruz. Anlam verilemeyen ağrıların burada kaynağına iniyoruz. Bu ağrılar neden oluşuyor önce bunu araştırıyoruz ve sonrasında da tedaviye başlıyoruz” dedi.

“Başarılı bir şekilde iyileşme söz konusu olmaktadır”

Kronik ağrılarda ve hastalıklarda tamamlayıcı tıp yöntemleriyle iyi sonuçlar aldıklarını, hastaların şikayetlerinden kurtulduklarını ifade eden Dr. Aldemir, “Bize başvuran hastanın kalıcı bir hastalığı, organ yetmezliği yoksa ayakta gezen, sadece kronik ağrı sorunu olan bir hasta ise uyguladığımız tamamlayıcı tıp yöntemleriyle başarılı bir şekilde iyileşme söz konusu olmaktadır. Hastanın tedaviye katılımıyla birlikte tedavinin başarı oranı da yükseliyor. Kalıcı ve uzun vadeli bir iyileşme için hastanın, verdiğimiz birtakım önerilere ve beslenme şekillerine uyması ve uygulaması da gerekiyor. Böyle olunca başarılı sonuçlar elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kronik hastalıklarda tamamlayıcı tıp yöntemlerini uyguladıklarını aktaran Aldemir, “Kronik baş ağrıları, boyun, sırt ve bel ağrıları, bazı eklem hastalıkları, sinir sıkışması sendromları, alerjik astım veya alerjik kökenli hastalıklar, bağırsak hastalıkları, zona sonrası gelişen ağrılı sendromlar, hormonal bozukluklar, üreme fonksiyonları bozuklukları, birtakım dolaşım problemleri, kronik yorgunluk, depresyon, panik atak, uyku bozuklukları ve sağlıklı yaşlanma maksadıyla gelen hastalarımızda tamamlayıcı tıp yöntemlerini uyguluyoruz” diye konuştu.