Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen: "Domuz gribi çocukları ciddi tehdit ediyor"

Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen, domuz gribinin çocukları ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın özellikle sonbahar ve kış aylarında salgınlar yapan viral bir hastalık olduğunu belirten Dr. Ali Fuat Serpen, özellikle çocuklarda görülen grip belirtilerinin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Çocuklarda tipik öykü; ateş ve sonrasında öksürük, burun akıntısı ve ses kısıklığı varsa mutlaka uzman bir doktora veya sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Serpen, “Çocuğunuzda bu şikayetler varsa mutlaka influenza açısından değerlendirilmeli çünkü geç kalınırsa orta kulak iltihabı, zatürre ve ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. İnfluenzanın yoğun görüldüğü bu mevsimde bu bulguları hafife almamakta ve 24-48 saat içinde doktora başvurmakta fayda var” dedi.

Çocukların gripten korunma yolları hakkında bilgilerde veren Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen, “Kesinlikle kapalı, toplu ortamlardan uzak tutalım çocukları. Hijyene dikkat edip sık sık el sabunlayalım. Bol bol su içirelim ve beslenmeye dikkat edelim ki bağışıklık düşmesin. Ev sıcaklığı 22-25 olacak şekilde, nemi yüzde 45-60’larda tutalım. Ateş başlar ise koltukaltı 38’i geçmeden ilaç vermeyelim. Burun akıntısı ve öksürük başlarda mutlaka burnunu açık tutacak şekilde serum fizyolojikle burun temizliği yapalım” şeklinde konuştu.

