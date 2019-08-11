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Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, "Aşırı et tüketmeyin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminde ciddi oranda artış olacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sağlık Komisyonu Üyesi Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm.

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminde ciddi oranda artış olacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sağlık Komisyonu Üyesi Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz tüketicilere uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminde ciddi oranda artış olacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sağlık Komisyonu Üyesi Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz tüketicilere uyarılarda bulundu. Yılmaz, her Kurban Bayramı ertesinde kırmızı et tüketiminin artışından kaynaklanan sağlık sorunlarının gündeme geldiğine işaret ederek, tıbbi beslenme bakış açısıyla tüketicilerin kurban eti tüketimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi mutfaklarda tavalar ve tencerelerde kavurmalar pişirilmeye ve tüketilmeye başlandı. Bu Bayramda aşırı kırmızı et tüketiminin insan bedeninde oluşturduğu tahribat nedeniyle hastalıklar nüksedecek, bu kişilerde kırmızı et kaynaklı ürik asit yüklenmesinden ötürü halsizlik ve bitkinlik baş gösterecektir. En sonunda söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum. Et yenilmesini yasaklayan anlayışı da her gün et tüketmeyi de desteklemiyorum. Bol et yemek suretiyle sağlıklı olunacağı şeklinde beyanda bulunan uzmanlara da insan fizyolojisi ile ilgili bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 80 kg olan bir inşaat işçisi ya da sporcular için vücudun günlük maksimum 80 -160 gr olan protein ihtiyacı, masa başı stressiz çalışan normal insanlar için günlük 40-60 gr’dır. Bazı uzmanlarımızın önerilerinin aksine, her gün et tüketmek bedeni güçlendirmediği gibi, kişinin sağlığını bozar" dedi.

Eti salatayla tüketin
Aşırı et, peynir ve kaşar tüketen sporculardan örnekler vererek, Kurban Bayramı’nda aşırı kırmızı et tüketiminin beden sağlığına zarar vermemesi için alınabilecek tedbirlerden bahseden Yılmaz, "Öncelikle etin sindirimini enzimleriyle kolaylaştıran salatalardır. Bir ölçü et karşılığında, iki ölçü salatanın içeriğinde özellikle soğan, turp, lahana, roka, tere, az limon ve sarımsak bulunması sindirimi daha etkili hale getirecektir. Etle birlikte bir bardaktan fazla su içmemeliyiz, suyumuza bir kaşık sirke katılırsa sindirimi kolaylaşır. Yemekten sonra en az 2 saat meyve veya tatlı dahil hiçbir şey yememeli, içmemeliyiz. 2 saat sonra içilecek su veya çay miktarı 2-3 bardak olabilir. Ayrıca ayran içilmemeli ve yoğurt yenmemelidir. Çünkü etin sindirimini yavaşlatarak bağırsaklarda şişkinlik yapar. Etler, ızgara yapılacaksa is ve yanık oluşmamasına dikkat edilmelidir. Et ile tatlı ve et ile tatlı meyveler bir arada yendiğinde cildi sertleştirerek yaşlılık bulgularını artırır, meyve veya tatlıyı bir öğün olarak planlayın. Peki etle ne yenir diye soracak olursanız, Şalgam, Meyan, Sirkeli veya Limonlu su, tansiyon sorunu olmayanlar için de turşu suyu " dedi.

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