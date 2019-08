Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminde ciddi oranda artış olacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sağlık Komisyonu Üyesi Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz tüketicilere uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle et tüketiminde ciddi oranda artış olacağını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sağlık Komisyonu Üyesi Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz tüketicilere uyarılarda bulundu. Yılmaz, her Kurban Bayramı ertesinde kırmızı et tüketiminin artışından kaynaklanan sağlık sorunlarının gündeme geldiğine işaret ederek, tıbbi beslenme bakış açısıyla tüketicilerin kurban eti tüketimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi mutfaklarda tavalar ve tencerelerde kavurmalar pişirilmeye ve tüketilmeye başlandı. Bu Bayramda aşırı kırmızı et tüketiminin insan bedeninde oluşturduğu tahribat nedeniyle hastalıklar nüksedecek, bu kişilerde kırmızı et kaynaklı ürik asit yüklenmesinden ötürü halsizlik ve bitkinlik baş gösterecektir. En sonunda söyleyeceğimi baştan söylemek istiyorum. Et yenilmesini yasaklayan anlayışı da her gün et tüketmeyi de desteklemiyorum. Bol et yemek suretiyle sağlıklı olunacağı şeklinde beyanda bulunan uzmanlara da insan fizyolojisi ile ilgili bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık 80 kg olan bir inşaat işçisi ya da sporcular için vücudun günlük maksimum 80 -160 gr olan protein ihtiyacı, masa başı stressiz çalışan normal insanlar için günlük 40-60 gr’dır. Bazı uzmanlarımızın önerilerinin aksine, her gün et tüketmek bedeni güçlendirmediği gibi, kişinin sağlığını bozar" dedi.