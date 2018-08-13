Uzm. Dr. Mercan: Karpuzu soğuk yemeyin

İSTANBUL, (DHA)-KARPUZUN antioksidan etkisinin oda sıcaklığında tüketildiğinde etkin olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Mercan, "Buzdolabında bekleme ve soğukluk bu etkiyi ortadan kaldırıyor" dedi.

Yaz mevsiminin en çok tercih edilen meyvesi karpuz, tadı ve serinletici özelliği ile sofralarda yerini alıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Mercan, karpuz yedikten sonra vücuttaki etkileşimler ile ortaya çıkan nitrik oksit maddesinin kasları gevşettiğini belirtti. Uzm. Dr. Mercan, "Karpuzun kas gevşetici etkisiyle kan damarları etrafındaki kaslar gevşer ve bu da damar ve arterlerin daha çok genişlemesini sağlar. Dolayısıyla kan basıncı düşer, kan akışı sağlanır. Karpuz, B,C vitaminleri ile Vitamin A öncülü olan beta karoten barındırır. İçeriğindeki likopen ise antioksidan ve antiinflamatuar (iltihabı azaltıcı etkisi) vardır. Bunların tümü yüksek su ve lif oranı, doyurucu etkisinin de olması sebebiyle diyette tercih edilme nedenidir" diye konuştu.