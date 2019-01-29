Uzm. Dyt. Barış: ’’4 temel besin grubundan gıdaların her yaşta tüketilmesi gerekir’’

Dört temel besin grubundan gıdaların her yaşta tüketilmesi gerektiği belirten Uzm. Dyt. Olcay Barış, bu grupların; ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu, et grubu ve süt grubu olduğunu söyledi.

Bebeklikten okul çağına, ergenlikten yetişkinlik ve yaşlılık dönemine kadar her yaşta tüketilen gıdalar, dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir rol üstleniyor. Tüketilen miktarlar ve çeşitleri yaşa, cinsiyete ve sağlık durumuna göre değişiklik ve çeşitlilik gösterse de 4 ana besin grubu beslenmede mutlaka yer alması gerekenler arasında. Dengeli Beslen Harekete Geç Kampanyası’na rehberlik eden Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bu besinleri ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu, et grubu ve süt grubu olarak açıkladı.

Kahvaltının gece uzun süren açlık sonrası beynin ihtiyacı olan enerjiyi verdiğini hatırlatan Uzman Diyetisyen Olcay Barış, yetişkinlerin her gün tüketmesi gereken dengeli ve sağlıklı besinleri şöyle sıraladı: ’’Kahvaltıda tüketeceğimiz tam buğday-çavdar ekmeği, peynir, zeytin, yumurta, pekmez, mevsim sebzeleri gün içinde ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlamada büyük rol oynar. Öğlen veya akşam ise ızgara tavuk, et gibi protein kaynaklı besinler, pişmiş sebze ve yanında mevsim yeşillikleri ve yoğurt-ayran ile beraber 4 ana besin grubunu oluşturur. Ara öğünlerde tüketeceğimiz kavrulmamış fındık, ceviz, badem yanında kuru veya taze meyveler oldukça ideal takviyeler olacaktır’’.