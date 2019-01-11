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Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki ailelere yönelik düzenlediği "Okul Ailede Başlar" programı kapsamında Uzm.

Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün ilçedeki ailelere yönelik düzenlediği "Okul Ailede Başlar" programı kapsamında Uzm. Psikolog Abdülaziz Yılmaz, Esenlerli ebeveynlere bir seminer verdi.Yılmaz, "Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa bu kaygıyı anne babadan alıyor. Kaygı, aile bireylerinin hepsine bulaşabilir" dedi.

Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Uzm. Psikolog Abdülaziz Yılmaz, okul başarısında ailenin önemi konulu sunum yaptı.

“HUZURSUZ AİLE VE KÖTÜ ARKADAŞA DİKKAT!”

Günümüzde çocukların eğitim, maddi ihtiyaçlar ve ilgi konusunda daha iyi şartlara sahip olmalarına rağmen hem başarısız hem de mutsuz olduklarını söyleyen Yılmaz, başarısız ve mutsuz çocukların mutluluğu bağımlılık yapan şeylerde aradıklarını belirten Yılmaz, "Bugünkü çocuklar özel dersler alıyorlar, eğitim alanında her şeye sahipler ama eskiye göre başarısızlar. Mutlu olmalarını sağlayacak şartlara sahip olmalarına rağmen mutsuzlar ve mutluluğu da bağımlılık yapacak şeylerde arıyorlar. Çocukların mutsuz, başarısız ve bağımlı olmasının birinci sebebi huzursuz aile ortamıdır. Çocuk ailede mutlu olmayınca, okulda ve sosyal hayatında başarısız ve mutsuz oluyor. Kendisine anlık mutluluk veren şeylere tutunuyor ve onun bağımlısı oluyor. Mutsuzluğun ve başarısızlığın ikinci sebebi ise kötü arkadaşlar. Eğer aile mutlu dahi olsa arkadaş çevresi kötü ise çocuk mutsuz ve başarısız olabiliyor. Mutsuz bir aileden başarılı ve mutlu bir çocuğun çıkması ise pek mümkün değil" dedi.

“KAYGININ AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR”

Yüksek kaygının başarıyı düşürdüğünü, belli bir seviyede tutulan kaygınınsa çocuğa başarıda faydalı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ebeveynler çok kaygılı, bu aşırı kaygı çocuğa yansıtıldığında ister istemez başarısızlık geliyor. Çocuklarınıza biraz kaygılansınlar, motive olsunlar diye aynı eleştirileri yaptığınız zaman çocuk buna alışıyor ve artık söylediğinizi duymuyor. Aileler de kendi aralarında birbirlerine kaygı bulaştırıyorlar. Çocuğunuz çok kaygılıysa ve başarısı düşüyorsa, bu kaygıyı anne babadan alıyor. Buna dikkat etmeniz ve kaygınızı azaltmanız ayrıca bu kaygınızı da çocuğunuza yansıtmamanız gerekir" diye konuştu.

Ayrıca çocukların kendi yeteneklerini ve seviyelerini tespit etmenin okul başarılarına katkı sağlayacağını da ekleyen Yılmaz, çocuğun okuldaki başarısı ile yeteneği arasındaki farkın önemli olduğunu, çocuktan kapasitesi üzerinde bir başarı beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Uzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektirUzm. Psikolog Yılmaz: Kaygılı aile, kaygılı çocuk demektir

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