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'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan Dr. Tahir Tarımer ile ilgili yeni gelişme

21.07.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın saldırısına uğradığını iddia etmişti. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Aladağlı'nın Tarımer'i darp etmediği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yeni yaşanan gelişmede Tarımer, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan Dr. Tahir Tarımer ile ilgili yeni gelişme

Olay, Muğla'da meydana gelmişti. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Tahir Tarımer'i darp ettiği iddia edilmişti. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde Aladağlı'nın Tarımer'i darp etmediği ortay çıkmıştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'in, Muğla Valiliği tarafından Tarımer'in 2 ay açığa alınmasına karar verildi.

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Dr. Tahir Tarımer

TARIMER DARP EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta, saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Aynı şekilde darp raporu alan Ali Aladağlı, daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi.

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"SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI"

Doktor Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Hasta, apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı."

UZMAN ÇAVUŞ PROTESTO EDİLMİŞTİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddette bulundun, darp ettin, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

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"HAKSIZ BİR ŞEKİLDE LİNÇ EDİLDİM VE İFTİRAYA UĞRADIM"

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Uzman Çavuş Ali Aladağlı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen Uzman Çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı.

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AÇIĞA ALINAN UZMAN ÇAVUŞ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla Uzman Çavuş Aladağlı, Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, olayla ilgili idari soruşturması tamamlandı. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. İlk olarak protesto gösterisine doktorların da arasında yer aldığı 25 kişinin katıldığı belirlendi. Genişletilen soruşturma kapsamında sayı 85'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 1 müfettiş, protesto gösterisine katılanların ifadelerini almaya başladı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA AÇIĞA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen olayla ilgili soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'e üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer'in, Muğla Valiliği tarafından Tarımer'in 2 ay açığa alınmasına karar verildi. Dr. Tarımer ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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