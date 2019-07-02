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Uzman çavuş bıçakla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Gemlik’te gece geç saatlerde meydana gelen olayda Askeri Hara olarak bilinen Tuğgeneral Orhan Öncül kışlasında görevli uzman çavuş M.A.’nın aile içi çıkan kavgada, kayın validesi H.A.

Uzman çavuş bıçakla yaralandı

Gemlik’te gece geç saatlerde meydana gelen olayda Askeri Hara olarak bilinen Tuğgeneral Orhan Öncül kışlasında görevli uzman çavuş M.A.’nın aile içi çıkan kavgada, kayın validesi H.A. tarafından bacağından bıçaklandığı öne sürüldü.
Olay Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan 3 nolu sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında tartışma olduğu öne sürülen İlçe emniyet müdürlüğünde görevli Polis Memuru E.A. ile Tuğgeneral Orhan Öncül kışlasında görevli uzman çavuş M.A.’nın ailelerininde karıştığı kavgada, Polis memuru E.A.’nın kardeşi E.A.’nın eniştesi M.A. tarafından bıçakla yaralanması üzerine E.A’nın annesinin de Damadı M.A.’yı bacaklarından bıçakla yaraladığı iddia edildi.
Olay sonrası taraflar 112 acil ambulansı ve özel araçlarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar ifadelerine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile alakalı soruşturma devam ederken, bayan polis memurunun mesai arkadaşları da olay sonrası hastaneye akın ettiler.

Uzman çavuş bıçakla yaralandı

Uzman çavuş bıçakla yaralandı

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