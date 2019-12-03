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Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:51 | Son Güncelleme

  ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Hakkari'de görevi sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Hakkari'de görevi sırasında piyade tüfeğine monte edilen bomba atar mühimmatın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şehidin eşi Beyza Özmen, siyasi parti temsilcileri, asker ve polis yetkilileri katıldı. Törene katılan ve gözyaşlarına boğulan şehit eşi Beyza Özmen'i Vali İdris Akbıyık ve askeri yetkililer teselli ederken, sağlık ekipleri de tören alanında hazır bekledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Özmen'in özgeçmişi okundu. Dualarnı okunmasından sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler getirilerek Ambulansa konulan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özmen'in naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Akşehir ilçesine uğurlandı.

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