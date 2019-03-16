Tunceli’de bir uzman çavuş cinnet getirdi, oğlu ve eşini öldürüp intihar etti.

Olay, jandarmaya ait lojmanlarda meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş Hüseyin B., bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip oğlu Doruk (7) ile eşi Sibel’i tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine eve girenler, aile fertlerinin cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazelerin otopsi için hastaneye götürüleceği öğrenildi.

