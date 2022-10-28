Uzman çavuş dehşeti! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün saat saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aile içi şiddet ve yaralama ihbarı alan polis, olay yerine gittiğinde bir erkek, ekip otosunu durdurarak görevlilere eşini silahla yaraladığını söyledi. Ekip, uzman çavuş olduğunu öğrendiği Mehmet H.'yi gözaltına aldı. Eve giden ekipler, yaralı kadının komşuları tarafından hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Eşi tarafından bacaklarından ve karnından vurulan ve bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Gülcan H., Aşkale Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ameliyatla vücudundan 4 kurşun çıkarılan Gülcan H., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Gülcan H.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

'BENİ AŞAĞILAYICI VE TAHRİK EDİCİ CÜMLELER KULLANDI'

Emniyette yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet H.'nin ifadesinde, "Eşimle yaklaşık 5 yıldır evliyiz ve bir de erkek çocuğumuz var. Eşimle evlilik boyunca sık sık tartışırız. Sebebi ise genelde eşimin beni küçük düşürücü ve aşağılayıcı kelimeler kullanmasından kaynaklanıyordu. Olay günü de mutfakta tartıştık ve bana boşanacağını söyledi. Beni aşağılayıcı ve tahrik edici cümleler kullandı. Sinirlenince üzerime kayıtlı beylik tabancayı komidinden alarak mutfağa geri döndüm ve eşimi yaralama maksadıyla bacaklarını hedef alarak ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi" diye konuştu.

Mehmet H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)