HABER

Uzman çavuş düğünde ateş açtı: Babanne öldü, torunu ağır yaralandı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 18:39 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürleri; 'Uzman çavuş düğünde ateş açtı, 1 yaşındaki Furkan öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürleri;
'Uzman çavuş düğünde ateş açtı, 1 yaşındaki Furkan öldü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
------------------------
YENİDEN

GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan uzman çavuş Sinan G.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt (56) öldü, kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt (1) ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre Antalya'da görev yapan jandarma uzman çavuş, düğünde tabancasıyla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt kanlar içinde yere yığıldı. Ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan babaanne Hüsne Kurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torunu Furkan Arman Kurt ise ilk müdahalesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı bebeğin tedavisi sürerken, jandarma ekipleri, uzan Çavuş Sinan G.'yi tabancasıyla birlikte gözaltına aldı.

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Serinlemek için girdiği denizde boğulduSerinlemek için girdiği denizde boğuldu
Otomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralıOtomobiller çarpıştı: İkiz kardeşler öldü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Kurban Bayramı tatilinde Fethiye ve Ölüdeniz'de rekor yoğunluk!

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Antalya’da apartmanda dehşet! Rus kadını takip etti ve...

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.