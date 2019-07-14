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Uzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş eşi Gökhan Kuzdan'ın (27) tabancasından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan 3 çocuk annesi Müberra Kuzdan'ın (24) ailesi konuştu.

Uzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepki

Ömer KOÇ- Ahmet AKSU/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uzman çavuş eşi Gökhan Kuzdan'ın (27) tabancasından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan 3 çocuk annesi Müberra Kuzdan'ın (24) ailesi konuştu. Beyninde ağır hasar oluşması nedeniyle kendisini acı sona hazırlayarak kızının organlarını bağışladığını belirten Mevlüt Gürsanlı, ifadesinde kazara olduğunu söyleyen damadının kızını daha önce defalarca darp ettiğini öne sürdü. Gürsanlı, "En son olayda da kızımı düğüne götürdü ve maalesef kızımı katletti" dedi.
Söğütlü Mahallesi'nde, pazartesi günü akrabalarının düğünden dönen Gökhan-Müberra Kuzdan çiftinin bulunduğu 27 FB 278 plakalı otomobilden silah sesi duyuldu. Başından vurulan Müberra Kuzdan, aynı araçla eşi tarafından Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Müberra Kuzdan yoğun bakıma alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesinde olayın kaza olduğunu öne süren Kuzdan, tutuklanarak cezaevine konuldu.
ORGANLARI BAĞIŞLADILAR
Beyninde ağır hasar oluşan kızının organlarını bağışlayan baba Mevlüt Gürsanlı, "Benim çocuğumun organları, kendisine hayat vermedi. Başka canlara hayat versin diye çocuğumun organlarını bağışladım" dedi.
DAHA ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ
Olayın kazara olmadığını öne süren Mevlüt Gürsanlı, kızının eşinden devamlı şiddet gördüğünü söyledi. 2015'te evlenen kızının birinci yılından sonra eşi tarafından dövülünce eve geldiğini belirten Gürsanlı, "Kızım, evliliğinin birinci yılından sonra evime geldi, kocası tarafından dövüldü, işkence gördü. Evime geldikten sonra bekledim ki aileleri gelsin, bizim gönlümüz alınsın. Bu yapılmadığı gibi, çocuğumun çeyizlerini hurdacıya satmış, kolundaki takılarını almış. Bunun üzerine kocası olacak kişiye boşanma davası açtık. Kızımın her tarafı morluklar, yara bere içindeydi. Bunları yaşadıktan sonra 'Kızım, senin kullandığın eşyanı sattıysa, bu insandan sana koca olmaz' dedim. O da 'Baba gidelim boşanma davamızı açalım' dedi. Gittik, boşanma davasını açtık" diye konuştu.
"DÜĞÜNDE KISKANMIŞ, OYNAMA DEMİŞ"
Kızının o olaylardan sonra eşine döneceğini tahmin etmediğini, ancak birkaç hafta sonra damadının kızına ulaştığını belirten Mevlüt Gürsanlı, şöyle devam eti:
"Beni ve kardeşlerini vurmakla tehdit edince, kızım gitmek zorunda kalmış. Dar çevrede yaşadığımız için babamın boynu eğilmesin, bizlere bir söz gelmesin, belki de kendini o caniye feda etti benim çocuğum. Tartıştıkça tehdit eder, çocuğuma silah çekermiş zaman zaman. Bunu bize söylemezmiş ki; 'Babam rencide olmasın' diye. En son olayda da kızımı düğüne götürdü ve maalesef kızımı katletti cani. En ağır cezayı almasını istiyorum. Düğünde de kıskanmış, 'Oynama' demiş."
'EVE GETİRDİĞİNDE KOLLARI, BOYNU HEP MORDU'
Anne Vildan Gürsanlı ise torunları 3 aylık Asena, 1.5 yaşındaki Ahmet ile 3.5 yaşında Aylin'in annesiz kaldığını söyledi. Kızının eşinin kendisine yaptıklarını zaman zaman anlattığını belirten Vildan Gürsanlı, ise şunları söyledi:
"Kızım bana anlatırdı. Daha önce tartışmalarında kayınpederinin yanında, 'Baba çekil ben bunu vurayım' der ve en ufak bir şeyde vurmak istermiş. Bir yere çıkartmazdı, çıktığı zaman 'Seni vururum' dermiş. Her zaman tehdit ve dayak vardı. Ben gittiğimde görürdüm vücudundaki morlukları. Kız fazla söylemezmiş babamın, kardeşimin başı belaya girmesin diye. Onun için çileleri çekmiş, şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gaziantep'te otururken komşusu aradı, bunu darp etmiş, yol parası dahi vermeden sokağa atmış. Komşusu bunu Kahramanmaraş'a kadar getirdi, babası alıp geldi. Evini dağıtmış, eşyalarını satmış, 'Seni öldürürüm' diyerek tehdit etmiş. Babası kızı Kahramanmaraş'tan getirdiğinde her tarafı mordu."
'KUCAĞINDA ÇOCUK VARKEN KAFASINA SIKTI'
Müberra Kuzdan'ın dayısı Musa Şahan ise olayın kazara olmadığını söyledi. Birçok kişinin olay öncesi yeğeni ile eşinin tartışmasına şahit olduğunu ifade eden Sahan, şunları anlattı:
"Düğünde esnasında eğleniyorlar, dans ediyorlar, daha sonra tartışıyorlar. Tartışma arabanın içerisinde cereyan ediyor. Yeğenimin vurulmasının kazayla en ufak bir alakası yok. İnsan, kucağında 3 aylık çocuk varken, arkada 1,5 yaşındaki çocuğu varken bir insan hanımına kurşun sıkıyorsa onun cezasını devletimiz, büyüklerimiz, yetkililerimizin vermesi gerekiyor."
DEVAMLI DÖVERDİ
Öte yandan Müberra Kuzdan'ın yaralanmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan bir haberin altına yapılan yorum ise dikkat çekti. Müberra Kuzdan'ın komşusu olduğunu belirten Songül S., "Müberra benim komşumdu. Kocasının Allah belasını versin. Kadını devamlı döverdi. Allah ailesine sabır versin" diye yorum yazdı.

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Uzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepkiUzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepkiUzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepkiUzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra'nın ailesinden tepki

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