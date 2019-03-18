Uzman çavuş eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etmiş

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de oturdukları asker lojmandaki evde tabancayla vurulmuş halde cesetleri bulunan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel (34) ve oğlu Doruk (8) ile ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsiye göre, tabancayı kullanırken elinde baruttan kaynaklı yanıklar oluşan Hüseyin Bektaş, eşi ve oğluna 2'şer kez ateş edip öldürdükten sonra tek el ateşle yaşamına son vermiş. Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki askeri lojmanlarda oturan jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş, eşi Sibel Bektaş ve oğulları Doruk Bektaş, Cumartesi günü evlerinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Tunceli Devlet Hastanesi ile Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından dün memleketleri Adıyaman'da düzenlenen törenle yan yana defnedilen Bektaş ailesinin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. UZMAN ÇAVUŞTA 1, EŞİ VE OĞLUNDA 2'ŞER KURŞUN İZİ Öldürülmeden önce safra kesesindeki rahatsızlık nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde 5 gün yatarak tedavi gören Hüseyin Bektaş'ın Cuma günü taburcu edildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen Sibel Bektaş'ın göğsüne 2'şer kez ateş edilerek, başka odada uyuyan Doruk'un ise göğüs ve omzuna birer kez ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Öldürülen Doruk'un daha sonra yatak odasına götürülüp, annesi Sibel'in yanına uzatılarak üzerlerinin yorganla örtüldüğünü belirleyen ekipler, vücudunda 1 kurşun izi bulunan Hüseyin Bektaş'ın elinde ise barut izinden kaynaklı oluşan yanıklar ile cesedini taşırken bulaştığı saptanan oğlunun kanına rastladı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve morgda yapılan ön otopsiye göre Hüseyin Bektaş'ın sol göğsünde 1, eşi ve oğlunun göğüs ve omuzlarında ise 2'şer kurşun giriş ve çıkışı bulundu. KADIN MÜZİK DİNLİYORMUŞ, ÇOCUK UYUYORMUŞ Cuma akşamı işlendiği değerlendirilen cinayetle ilgili ilk bulgular ve ön otopsi raporuna göre vücudunda tek kurşun yarası bulunan uzman çavuş Bektaş'ın, yatak odasında cep telefonuyla müzik dinleyen eşini 2 el ateş ederek öldürdüğü, ardından başka odada uyuyan oğluna da 2 el ateş ederek onu da öldürdükten sonra cesetleri yatak odasında yan yana uzatarak üzerlerini yorganla örttüğü belirlendi. Ön otopsideki bulgulara göre, eşi ve oğlunu öldüren Bektaş'ın kendi göğsüne de tek el ateş edip yaşamını son verdiği yer aldı. Oğlunun cesedini taşırken ellerine kanı bulaşan Hüseyin Bektaş'ın elinde ayrıca tabancayı ateşlerken barut izinden kaynaklı yanıklar oluştuğu da belirlendi. Bektaş çiftinin cep telefonları ile kişisel bilgisayarları da incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuarı'na gönderildi.

