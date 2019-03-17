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Uzman çavuş, eşi ve oğlunu öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 09:00 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk'u (8) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de jandarma uzman çavuş Hüseyin Bektaş (35), eşi Sibel ve oğlu Doruk'u (8) beylik tabancasıyla öldürüp, intihar etti. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı'na lojmanlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Bektaş, henüz bilinmeyen bir nedenle askeri lojmanlardaki evinde beylik tabancasıyla eşi Sibel ve oğlu Doruk'a ateş edip, öldürdükten sonra aynı silahla yaşamını son verdi. Silah sesleri üzerine eve gidenler, Hüseyin Bektaş ile eşi Sibel ve oğlu Doruk'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Çift ile oğullarının cesetlerinin Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

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