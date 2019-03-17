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Uzman çavuş, eşi ve oğlunun lojmanda ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Tunceli'de evlerinde ölü bulunan uzman çavuş, eşi ve oğlunun cenazeleri Adıyaman'da toprağa verildi

Tunceli'de evlerinde silahla vurulma sonucu ölü bulunan uzman çavuş, eşi ve oğlu, Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında ölü bulunan Bektaş ailesi için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Haci Erdengi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeler kılınan namazın ardından Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş ölü bulunmuştu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen Hüseyin Bektaş'a ait beylik tabancası bulunmuştu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Adıyaman son yolculuk tören

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