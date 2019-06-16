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Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 15:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde uzman çavuş, beylik silahı ile eşini vurup intihar etti.Olay, Ekinözü ilçesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde uzman çavuş, beylik silahı ile eşini vurup intihar etti.
Olay, Ekinözü ilçesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığına atanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı mesaisine gitmedi. Telefonuna da ulaşamayan mesai arkadaşları, kontrol etmek için Delibaşı’nın Mimar Sinan Caddesi’ndeki evine gitti. İçeri giren jandarma ve polisler, Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı’nı kanlar içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin kafalarından tabanca ile vurularak yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Yapılan ilk incelemeye göre Uzman Çavuş Delibaşı’nın cinnet getirerek beylik silahı ile eşini öldürdüğü ve ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftin çocuklarının ise tatil dolayısıyla Kahramanmaraş’ta akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi.
Yozgat nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ile Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı eşi Münevver Delibaşı’nın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

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