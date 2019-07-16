Uzman çavuş eşinin vurduğu öne sürülen Müberra'nın organları umut oldu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, uzman çavuş olan eşi Gökhan Kuzdan'ın (27) tabancasından çıkan kurşunla başından ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın (24), tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından bağışlanan Kuzdan'ın organları, 5 kişiye umut oldu.

Olay, 8 Temmuz Pazartesi günü gece saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, eşi Müberra Kuzdan ile akrabalarının düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti 27 FB 278 plakalı otomobillerine bindi. Bir süre sonra otomobilden silah sesi geldi. Çevre sakinleri, otomobilin yanına koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü. Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan hastanede tedaviye alınırken, jandarmadaki ifadesinde 'kazara oldu' diyen Gökhan Kuzdan ise tutuklandı.

Beyninde ağır hasar oluşan Müberra Kuzdan'ın babası Mevlüt Gürsanlı, kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Benim çocuğum organları kendine hayat vermedi. Başka canlara hayat versin" dedi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Bir haftadır Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 3 çocuk annesi Müberra Kuzdan'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin daha önce organlarını bağışlama kararı alması nedeniyle hastaneye gelen özel ekip, ameliyatla Müberra'nın organlarını aldı. Kuzdan'ın korneaları Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, karaciğeri Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, böbreği İstanbul Göztepe Medicalpark Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.