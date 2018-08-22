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Uzman çavuş, evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K.

Uzman çavuş, evinde ölü bulundu

Hakan KABAHASANOĞLU/ŞEBİNKARAHİSAR, (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K. (24) evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Ufuk K.'nin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Olay, dün gece saatlerinde Şebinkarahisar ilçesinde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Ufuk K.’dan haber alamayan yakınları eve gitti. İddiaya göre Ufuk K., başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu. Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ufuk K.'nin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ufuk K.'nin cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Isparta’ya gönderileceği öğrenildi.

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