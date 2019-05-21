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Uzman çavuş evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil G.

Uzman çavuş evinde ölü bulundu

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil G. (24) evinde ölü bulundu. Halil G.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kelkit Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil G.'den haber alamayan arkadaşları, önceki gece Atatürk Caddesi'ndeki evine gitti. Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca da çilingir ile içeri girdi. Ancak arkadaşları, Halil G.'nin kanlar içerisindeki cansız bedenini buldu.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Halil G.'nin cansız bedeni otopsi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uzman çavuşun intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRFALI

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