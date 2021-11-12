Uzman Çavuş Günü mesajları, sözleri ve şiirleri! İşte 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü mesajları

Özellikle TSK bünyesinde çalışanların yakınları, Dünya Uzman Çavuş Günü’nde vatanı için tüm zorluklara katlanan uzman çavuşların yüzlerini güldürmek için mesajlar, sözler ve şiirler paylaşıyor. İşte Dünya Uzman Çavuş Günü mesajları, sözleri ve şiirleri…

DÜNYA UZMAN ÇAVUŞ GÜNÜ MESAJLARI

Uzman Çavuşlar Gününüz kutlu olsun. Allah ayağınıza taş dokundurmasın.

Yurt içi ve yurt dışında vatanın bölünmez bütünlüğü için canla başla, mücadele eden uzman çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, fedakarca görev yapan kahraman uzman çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü kutlu olsun.

Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için... "12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun"

Başta Şehit ve Gazi Uzman Çavuşlarımız olmak üzere tüm Uzman Çavuşlarımızın 12 Kasım Uzman Çavuşlar günü kutlu olsun.

Ne Mutlu;

Vatan İçin Can Verenlere,

İslamın Sancağını Taşıyanlara,

Bayrak olup göklerde dalgalananlara,

Ne Mutlu Can Uzman Çavuş'lara!

Bedr'in Aslanları, Ad Gününüz Kutlu Olsun.

Vatan için ölmekse kaderim; böyle kaderin ellerinden öperim Diyen YİĞİTLERDİR. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun.

Her operasyon da önden giden ve en çok şehid veren Kahraman Uzman Çavuşlarımızın "12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü" kutlu olsun.

Rütbe var; yazılır,mezar taşına; zaman sellerinde, aşınır gider. Rütbe var; yazılır cennet arşına; sonsuzdan sonsuza, taşınır gider.

DÜNYA UZMAN ÇAVUŞLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Terörün ve teröristin korkulu rüyası, Türk milletinin göz bebeği.

Ödenmesi Mümkün Olmayan Haklar Vardır... Onlar hakkı ödenemeyecek kahramanlardır. 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun

Candan, serden, sevdiklerimizden ayrı vatan müdafaasının yılmaz savunucuları... Gününüz Kutlu Olsun

Selam olsun vatanın her karış toprağından, Bu ülke için,millet için,vatanın bölünmezliği için can alıp can verenlere... Uzman Çavuşlar Günü Kutlu olsun

Kahraman Uzman Çavuşlarımızın Günü Kutlu olsun.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlayan uzman çavuşlar günü bugün kutlanıyor. Uzman çavuş, Uzman Çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan kuvvet komutanlıklarında askerlik mesleğini profesyonel olarak icra eden kişidir. Çeşitli görevlere sahip olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan uzman çavuşlar, ordu hiyerarşisinde erbaş statüsünde yer alır. Dünya Uzman Çavuşlar Günü her yıl 12 Kasım tarihinde kutlanıyor.

Uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde görev yaparlar. Ayrıca uzman erbaşlar Özel Kuvvetler Komutanlığında da görev yapabilmektedir. TSK'daki kuvvet komutanlıkları emrinde görevli personel ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrindeki personelin görev yerleri farklılık gösterse de, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 3'üncü maddesinde belirtildiği şekilde uzman çavuşların görev ve istihdam yerleri devamlılık arz eden teknik, kritik görev yerleri ya da çavuş kadro görev yerleridir.

Ayrıca Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıklarınca onaylanan uzman onbaşı ve uzman çavuş kadroları her yıl yayımlanarak duyurulur. Uzman çavuşlar uzman onbaşı, sözleşmeli çavuş, çavuş, sözleşmeli onbaşı, onbaşı,sözleşmeli er ve erlerin üstü olup, cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından er ve erbaşların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Uzman çavuşların, aynı rütbedeki diğer bir uzman çavuş ile aralarında astlık üstlük ilişkisi yoktur. Uzman erbaşlar, istihdam edildikleri kadro görevleri ile beraber 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaşlar için belirtilen görevleri de yaparlar.



