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Uzman Çavuş Hakan Akbulut, gazilik unvanına kavuştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 19:30 | Son Güncelleme

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında patlayan el yapımı patlayıcı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut’a gazilik unvanı ve madalyası verildi.

Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında patlayan el yapımı patlayıcı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut’a gazilik unvanı ve madalyası verildi. 10 yıl önce vatani görevi için gittiği Elazığ’da katıldığı uzman çavuşluk sınavını kazanarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğine seçilen evli ve 4 çocuk babası Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut (31), Diyarbakır ve Mardin’de hendek operasyonlarına katıldı. 2016 yılında 24 kişilik bir timle bir binaya baskın yapan Hakan Akbulut’un 4 arkadaşı atılan roketle şehit düştü. PKK’lıların döşediği el yapımı patlayıcı (EYP)’nin patlaması üzerine ağır yaralanan Uzman Çavuş Akbulut, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) bir süre tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar birliğine dönen Hakan Akbulut’a ‘TSK’da görev yapamaz’ raporu verilerek emekli edildi. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan SGK’ya bilgilerin verilmesi 8 ay gecikince Jandarma Uzman Çavuş gazilik unvanı alamadı. Beyşehir ilçesinde plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan Hakan Akbulut’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla gazilik unvanı ve haklarının verilmesinin sonrasında, gazilik madalyası ve beratı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından törenle verildi. Vali Toprak Uzman Çavuş Akbulut’a, “Seni tebrik ediyorum. Memleket için hayatını hiçe sayarak büyük kahramanlıklar sergiledin ve gazilik unvanını hak ettin. İnşallah bundan sonraki hayatında ailenle çocuklarınla mutlu huzurlu bir hayat devam ettirirsin. Sizlerden Allah razı olsun ” dedi.

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