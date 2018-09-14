Uzman çavuş kafede bulduğu 3 bin 285 doları Suriyeli sahibine ulaştırdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Jandarma Uzman Çavuş Adnan Karkin, bir kafede çanta içerisinde bulduğu 3 bin 285 doları Suriye uyruklu sahibine ulaştırdı.
Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kafeye giden İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Adnan Karkin, oturduğu masanın altında bir çanta buldu.
Çantadaki bir miktar dolar ile bazı evrakları gören Karkin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Karataş Polis Merkezi Amirliğine götürülen çantanın içinden, 3 bin 285 dolar ile Suriye uyruklu Bassam Ahomdo'ya ait geçici kimlik belgesi ve bazı evraklar çıktı.
Eşya ve paralar karakola çağrılan Ahomdo'ya teslim edildi.
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