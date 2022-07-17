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  4. Uzman çavuş kardeşler sünnet düğününü kana bulamıştı! Detaylar ortaya çıktı

Uzman çavuş kardeşler sünnet düğününü kana bulamıştı! Detaylar ortaya çıktı

17.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı sünnet düğünündeki kavganın ardından jandarmaya teslim olan uzman çavuşlar Emre Alkan (23) ve ağabeyi Yusuf Alkan (25) tutuklandı. İki kardeş ifadelerinde; olayın babaları Yılmaz Alkan'ın, düğünde havaya ateş eden Yalın ailesini uyarması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Öte yandan tutuklanan kardeşlerin babası Yılmaz Alkan, bugün toprağa verildi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Uzman çavuş kardeşler sünnet düğününü kana bulamıştı! Detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bigadiç'in Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nden kişiler de katıldı. Husumetli 2 ailenin üyeleri düğünde karşılaştı, Vedat Yalın (50) ile Yılmaz Alkan (50) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Yalın'ın oğlu Atakan Yalın (17), yanındaki tabancayla Yılmaz Alkan'a ateş etti. Babalarının vurulduğunu gören Emre Alkan (23) ve Yusuf Alkan (25) da tabancayla Atakan Yalın, Vedat Yalın ve Seyhan Yalın'a (62) ateş açtı, çatışma çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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2 KARDEŞ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri, Seyhan Yalın, Atakan Yalın ve Yılmaz Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Vedat Yalın, A.S., A.M. ve S.Ç. de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Alkan ile yaralı olarak kaçan kardeşi Emre Alkan ise jandarmaya teslim oldu.

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Emre Alkan'ın Aydın'da Jandarma Uzman Çavuş olarak, ağabeyi Yusuf Alkan'ın ise Edirne'de Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. İki kardeş ifadelerinde; olayın babaları Yılmaz Alkan'ın, düğünde havaya ateş eden Yalın ailesini uyarması nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Alkan ile Yusuf Alkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BABA ALKAN TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan tutuklanan kardeşlerin babası Yılmaz Alkan, bugün öğle vakti Macarlar Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Seyhan Yalın ile Atakan Yalın'ın cenazeleri içinse yurt dışından gelecek yakınlarının beklendiği bildirildi. Yaralanan 4 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir sünnet düğünü
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