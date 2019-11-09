Uzman çavuş kavga eden 15 kişiyi havaya ateş açarak ayırdı

Başkentin göbeği Kızılay’da bulunan fast food mağazası önünde çıkan kavgayı sokaktan geçen bir jandarma uzman çavuş havaya ateş ederek ayırdı.

Ankara’da ikindi vakti sıralarında Kızılay’da bulunan Karanfil Sokak’ta fast food mağazasında kavga çıktı. Öğrenilenlerle göre 15-20 kadar kişi kavgaya tutuşarak birbirlerine masa sandalye atmaya başladı. Olay yerinden geçen Jandarma Uzman Çavuş M.V. sokaktan geçtiği sırada kavgayı görünce havaya ateş açarak müdahalede bulundu. Kavga edenler kişiler silah sesini duymalarının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Uzman Çavuş M.V. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kavganın yaşandığı yere olay yeri inceleme ekipleri gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

