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Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 01:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde ters istikamete girerek balık yüklü TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29), hayatını kaybetti.

Uzman Çavuş kazada hayatını kaybetti

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde ters istikamete girerek balık yüklü TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Zonguldak-Bartın Karayolu’nun Çaycuma ilçesi yakınlarında meydana geldi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Dağ ve Komando Tugayı'nda görevli piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay, izin alarak memleketine götmek üzere yola çıktı. Erhan Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, Çaycuma ilçesinde iddiaya göre ters şeride girince karşı yönden gelen Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı balık yüklü TIR'a çarptı. Kazada TIR'ın altına alarak metrelerce sürüklediği Adaşbay'ın kullandığı otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarılan Adaşbay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzman Çavuş Adaşbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Uzman Çavuş kazada hayatını kaybettiUzman Çavuş kazada hayatını kaybettiUzman Çavuş kazada hayatını kaybettiUzman Çavuş kazada hayatını kaybetti

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