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Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Uzman Çavuş Baha Aksel (30) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu öldü, meslektaşı olan arkadaşı Mustafa Çağlar (30) yaralandı.

Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, Uzman Çavuş Baha Aksel (30) kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu öldü, meslektaşı olan arkadaşı Mustafa Çağlar (30) yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Bereketli Mahallesi Bereketli Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sarıgöl'den Alaşehir ilçesi yönüne giden Baha Aksel, yönetimindeki 45 Z 4453 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan otomobil metrelerce sürüklendi. Sürücü Aksel ile arkadaşı Mustafa Çağlar kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Baha Aksel doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çağlar'ın tedavisi sürüyor. Aksel ve Çağlar'ın, Alaşehir 2. Er Eğitim Ulaştırma Alay Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Uzman çavuş kazada öldü, meslektaşı yaralandı

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