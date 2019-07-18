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Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 17:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir uzman çavuş motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre 19.

Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir uzman çavuş motosikletiyle geçirdiği kaza sonrasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 19. Motorlu Piyade Tugay’ında görevli Uzman Çavuş Hüseyin Şaraldı (29), görevi sonrası evine gitmek isterken Kadıköy Mahallesi yakınlarında motosikleti ile kaza yaptı. E-87 kara yolunda Hüseyin Şaraldı, kullandığı 16 ABH 010 plakalı motosikletiyle Edremit istikametinden Akçay istikametine seyir halinde iken aynı istikamette yolun en sağ şeridinde seyir halinde olan E H’nin kullandığı 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarparak ağır yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Şaraldı Edremit Özel Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Şaraldı hayatını kaybetti. Kazada ayrıca minibüste bulunan Ş.A. da hafif yaralandı.

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