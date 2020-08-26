Uzman Çavuş Musa O.'ya tahliye

tahliye edildi. O., tutuksuz olarak yargılanacak.Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa O., Siirt'teki cezaevinden tahliye edildi.
Zanlı, geçen hafta hakkında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.
Ancak zanlının avukatı, tutukluluk kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat Erkan Akkuş, tahliye talebine gerekçe olarak müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmamasını, kendi teslim olmasını ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmamış olmasını göstermişti.
İtirazı değerlendiren Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Musa O.'nun tahliyesine karar verdi.
Tutuksuz olarak yargılanacak O. hakkındaki dava, 16 Ekim'de Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
O.'nun avukatı Akkuş, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Ben, Musa'nın beraat etmesinden daha çok şüpheli ölümün ardındaki sır perdesinin aydınlatılması ve iftira sahiplerinin kanunen hesap vermesiyle avukatlık görevimi yapmış olacağım" dedi.
İpek Er'in babası Fuat Er ise avukatlarla olayı takip ettiklerini söyledi. "Acım var, taziyem var" diyen baba Er, daha fazla yorumda bulunmak istemediğini belirtti.
O.'nun cinsel saldırısına uğradığını belirten Er, 16 Temmuz'daki intihar girişiminin ardından haftalarda tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadalesini kaybetmişti.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayla ilgili elde edilen delillerin Er'in anlatımını doğruladığı, Adli Tıp Raporu'nun da mağdurun olay örgüsü içerisinde vermiş olduğu beyanlarını destekler mahiyette olduğu belirtilmişti.
Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre, zanlı O. 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla yargılanacak.
DW/CÖ,HT
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