Uzman Çavuş Musa O.'ya tahliye

tahliye edildi. O., tutuksuz olarak yargılanacak.Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrası "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan Uzman Çavuş Musa O., Siirt'teki cezaevinden tahliye edildi.

Zanlı, geçen hafta hakkında verilen tutuklama kararının ardından cezaevine konulmuştu.

Ancak zanlının avukatı, tutukluluk kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulunmuştu. Avukat Erkan Akkuş, tahliye talebine gerekçe olarak müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmamasını, kendi teslim olmasını ve delillerin karartılma ihtimalinin kalmamış olmasını göstermişti.

İtirazı değerlendiren Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Musa O.'nun tahliyesine karar verdi.

Tutuksuz olarak yargılanacak O. hakkındaki dava, 16 Ekim'de Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

O.'nun avukatı Akkuş, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Ben, Musa'nın beraat etmesinden daha çok şüpheli ölümün ardındaki sır perdesinin aydınlatılması ve iftira sahiplerinin kanunen hesap vermesiyle avukatlık görevimi yapmış olacağım" dedi.