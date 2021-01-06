Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

Uzman çavuşluk son zamanlarda özellikle gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "Uzman çavuş nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun ve "Kadrolu uzman çavuş nasıl olunur?" gibi diğer tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Uzman Çavuş Nedir, Nasıl Olunur?

Uzman çavuş, TSK bünyesinde erbaş statüsünde yer alan ve kuvvet komutanlıklarında mesleğini profesyonel bir şekilde icra eden askerlerdir.

Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

"Kara, deniz ya da hava uzman çavuş nasıl olunur?" sorusunun cevabı gerekli şartları sağlamak ve yapılacak olan üç ayrı sınavda da başarılı olmaktır.

Uzman çavuş olmak için gerekli şartlar ise şöyle;

Türk vatandaşı olmak

Başvurunun yapıldığı tarihte terhisin üzerinden 3 yıl ya da daha az zaman geçmiş olması

Er ya da erbaş olarak askerlik yapmış olmak

25 yaşında ya da 25 yaşından daha küçük olmak

Daha öncesinde askeri öğrencilikten ilişiğinin kesilmemiş olması

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, yedek subay, teğmen, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarma olarak görev yapmamış olmak

Askerlik görevi boyunca şikayet almamış ve Askeri Ceza Kanununa göre 148. Maddeden ceza almamış olmak

Hiçbir suçtan hüküm giymemiş olmak

Asker olmaya engel teşkil eden hiçbir duruma sahip olmamak

Başvuru esnasında askerliğini yapan kişilerin birlik komutanı tarafından düzenlenen nitelik belgesinde 80 ve üzeri not alması

Terör eylemi ve terör örgütü içinde bulunmamış olmak

Boy ve kilo endeksine uyuyor olmak

Askeri hastaneden sağlık raporu almak

Ortaokul, lise, yüksekokul ya da fakülte mezunu olmak

Uzman Çavuş Sınavları Nasıl Yapılır?

Uzman çavuş sınavları üç aşamada yapılır.

İlki Matematik, Türkçe, Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi, Milli Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları, Milli Coğrafya üzerine 50 soruluk bir yazılı sınavdır. Bu sınavdan başarıyla geçebilmek için en az 70 puan almak gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulur. Aday öncesinde sağlık muayenesine sokulur ve ardından koşu, şınav çekme ve mekik gibi fiziki yeterliliğinin ölçüldüğü sınava tabi tutulur.

Aday fiziki yeterlilik sınavını da başarıyla tamamladıktan sonra diksiyon, genel kültür ve askerlik bilgileri gibi alanlar üzerine değerlendirildiği bir sözlü mülakat sınavına girer.

Tüm bu sınavların sonucunda elde edilen toplam puan 70 ve üzeri olduğu takdirde aday 5 aylık bir eğitime alınır. Eğitim sonucunda uzman çavuş olarak görev almaya hazır hale gelir.

Jandarma Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Jandarma uzman çavuş olmak isteyen kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulur. Aday bu sınavları başarıyla tamamladığında bir eğitime alınır ve sonucunda jandarma uzman çavuş olmaya hak kazanır.

Sözleşmeli Uzman Çavuş Nasıl Olunur?

Sözleşmeli uzman çavuş olmak isteyen kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulur. Aday bu sınavları başarıyla tamamlar ve eğitimini alırsa en az 3 yıl üç en fazla 7 yıl görev yapmak üzere sözleşme imzalayarak görev almaya hazır hale gelir.