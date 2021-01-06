Uzman çavuş nasıl olunur? Jandarma, hava, piyade uzman çavuş olma şartları!

Uzman çavuşluk son zamanlarda özellikle gençler tarafından oldukça ilgi görmeye başladı. Mesleğin detaylarını ve mesleğe nasıl başvuru yapılacağını araştıran kişilerin en çok sordukları soru "Uzman çavuş nasıl olunur?" oldu. Bu sorunun ve "Kadrolu uzman çavuş nasıl olunur?" gibi diğer tüm sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. İşte detaylar...
Uzman çavuş, TSK bünyesinde erbaş statüsünde yer alan ve kuvvet komutanlıklarında mesleğini profesyonel bir şekilde icra eden askerlerdir.
"Kara, deniz ya da hava uzman çavuş nasıl olunur?" sorusunun cevabı gerekli şartları sağlamak ve yapılacak olan üç ayrı sınavda da başarılı olmaktır.
Uzman çavuş olmak için gerekli şartlar ise şöyle;
Uzman çavuş sınavları üç aşamada yapılır.
Jandarma uzman çavuş olmak isteyen kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulur. Aday bu sınavları başarıyla tamamladığında bir eğitime alınır ve sonucunda jandarma uzman çavuş olmaya hak kazanır.
Sözleşmeli uzman çavuş olmak isteyen kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavına tabi tutulur. Aday bu sınavları başarıyla tamamlar ve eğitimini alırsa en az 3 yıl üç en fazla 7 yıl görev yapmak üzere sözleşme imzalayarak görev almaya hazır hale gelir.
Yeni askerlik sisteminde uzman çavuş olmak isteyen kişiler gerekli şartları sağladığı takdirde sağlık muayenesine ve fiziki yeterlilik ile sözlü mülakat sınavına tabi tutulur. Sınavlardan ve muayeneden başarıyla geçen adaylar güvenlik soruşturmasına girer. Soruşturma olumlu sonuçlandığında uzman çavuşluk eğitimine alınır ve eğitim bitiminde göreve hazır hale gelir.
Askerlik esnasında uzman çavuş olmak isteyen kişiler, gerekli şartları taşıyorsa birliği tarafından bir sınava tabi tutulur. Bu sınavdan 80 ve üzeri not aldığı takdirde fiziki yeterlilik ile sözlü mülakat sınavlarına sokulur. Aday, bu sınavları da başarıyla verdiği takdirde uzman çavuşluk eğitimine alınır ve eğitimin sonunda göreve hazır hale gelir.
Meslekçi uzman çavuş olmak isteyen kişilerin, meslekçi uzman çavuş alımlarını takip etmesi gerekir. Meslekçi uzman çavuş olmak için kişi, alım duyurusunda yer alan şartları sağladığı durumda başvuru yapabilir. Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat sınavlarına tabi tutulur. Sınavları başarıyla tamamlayanlar uzman çavuşluk eğitimine alınır ve eğitimin sonunda göreve başlarlar.
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