Uzman çavuş, odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sözleşmeli uzman çavuş olarak görev yapan Ahmet E. (24), odasında başından tabancayla vurulmuş bulundu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli uzman çavuş Ahmet E., dün mesai bitiminden sonra Yukarı Pazarcı Mahallesi 4035 Sokak'taki evine geldi. Arkadaşına spor yapmaya gitmeyeceğini söyleyen Ahmet E., evde tek başına kaldı. Spora giden arkadaşı ise bir süre sonra eve döndüğünde Ahmet E.'nin odasından silah sesi geldiğini duydu. Odaya giren arkadaşı, Ahmet E.'yi başından tabancayla vurulmuş bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmet E., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet E.'nin cansız bedeni, inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan polisin olay yerinde yaptığı incelemede, Ahmet E.'nin yanında tabancası bulundu.

