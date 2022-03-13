Uzman çavuş şaka amaçlı silahı başına dayadı, sonrası korkunç

Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Doğukan T., dün akşam saatlerinde kaldığı evde tabancayla başına ateş etti. Arkadaşlarının ihbarıyla ambulansla hastaneye kaldırılan Doğukan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzman çavuşun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Doğukan T.'nin nişanlısı ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşme yaptığı, görüşmede şaka amaçlı tabancasını başına dayadığı ve bu sırada silahın ateş aldığı iddia edildi.

(DHA)

