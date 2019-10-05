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UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 21:20 | Son Güncelleme

TIR, jandarmaları taşıyan midibüse çarptı: 1 şehit, 14 yaralı (2) Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

TIR, jandarmaları taşıyan midibüse çarptı: 1 şehit, 14 yaralı (2)

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerini taşıyan midibüse TIR’ın çarpması sonucu ağır yaralı olarak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

Yaşanan kazayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"05.10.2019 günü saat 15.40 sıralarında il merkezinden Birecik ilçemize göreve giden Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı'na bağlı 1 JÖH timini taşıyan sivil plakalı askeri araca, Birecik ilçesi Ağırtaş Mahallesi istikametine dönüş yaptığı esnada, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında; Şanlıurfa Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı personeli (1) Jandarma Uzman Çavuşumuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaza sırasında araçta bulunan yaralı (14) askerimizin durumu iyi olup, Birecik Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca, kazaya karışan ve hafif yaralı olan TIR sürücüsü ise gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra gözaltına alınmış olup, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA (DHA)

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