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  4. Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

06.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de uzman çavuş olan erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren Gizem E.(30) adliyeye sevk edildi. Sosyal Medya üzerinden tanıştığı ve birlikte yaşamaya başladığı erkek arkadaşının bir başka kızla nişanlanacağını öğrenince önce intihar etmeyi planlayan şüphelinin daha sonra bundan vazgeçerek cinayeti işlediği tespit edildi.

Uzman çavuş sevgilisini öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Seyrantepe, Çile Sokak üzerinde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda bir evden 8 el silah sesi gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiklerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak çalışan Zeynel Yıldırım(26)'ı tabancayla vurarak öldürülmüş olarak bulmuştu. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen kız arkadaşı Gizem E. bir kaç apartman ileride gözaltına alınmıştı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ HER ŞEYİ ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilerek sorgulanan şüpheli Gizem E. işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Gizem E. poliste verdiği ifadesinde Zeynel Yıldırım'la Samsun'da olduğu dönemde sosyal medya üzerinden tanıştığını söylerken, "Bir avukatlık bürosunda İcra takibi memuru olarak çalışıyordum. Erkek arkadaşımla Sosyal medya üzerinden tanıştık. Başlarda aramız çok iyiydi. Daha sonra onun İstanbul'a tayini çıktı. Bana birlikte oraya gitmemizi teklif edince kabul ettim. Birlikte İstanbul'a geldik ev tutarak birlikte yaşamaya başladık." dedi.

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BİR BAŞKASIYLA NİŞANLANACAĞINI ÖĞRENMİŞ

Şüpheli Gizem E. erkek arkadaşının son zamanlarda kendisine ilgisiz davrandığını ve telefonda bazı kişilerle gülüşerek konuşmasından şüphelenerek telefonunu kontrol ettiğini söyledi. Gizem E.'nin "Telefonunda 'Uzman' diye kayıtlı olan bir numaranın çok arandığını fark ettim. Numarayı aradığımda Gaziantep'te yaşayan bir kız olduğunu anladım. Aralarındaki yazışmalarda nişanlanacaklarını söylüyorlardı" dediği öğrenildi.

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ÖNCE İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNMÜŞ

Poliste verdiği ifadesinde bu durum yüzünden erkek arkadaşıyla tartışmalar yaşandığını anlatan Gizem E.'nin "Bana artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Benim geri dönmem için bana uçak bileti almış. Ona artık ailemin yanına dönemeyeceğimi söyledim. Ancak beni dinlemedi. Ben de intihar etmeye karar verdim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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VAZGEÇİP ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü intihar etmeyi planladığını anlatan Gizem Ö.'nün olayları anlatan bir intihar mektubu yazdığı ve altına "Ölümümden tek sorumlu Zeynel Yıldırım'dır" yazdığı belirlendi. Olay günü işten dönen erkek arkadaşı ile yine tartıştığını anlatan Gizem Ö.'nün bir anda Zeynel Yıldırım'ın tabancasını eline aldığı ve erkek arkadaşını kurşun yağmuruna tuttuğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Korkunç cinayet! Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldüKorkunç cinayet! Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
evlilik dışı aynı evde yaşamak bizim kültürümüze uygun değil ikinizede üzüldüm diyemicem
sürün şimdi içerlerde,yetersiz seni
kendini yaktın

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