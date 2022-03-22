Uzman çavuş tarafından darbedildiğini öne sürmüştü! Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Muğla'da yaşanan olayda, devlet hastanesinde görevli Dr. Tahir Tarımer, Uzman Çavuş Ali Aladağlı tarafından saldırıya uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu. Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntüler ise olayın başka olduğunu gözler önüne sermişti. Günler sonra suskunluğunu bozan Dr. Tarımer, Türkiye'nin gündemine oturan olaya ilişkin görüntüleri izlemediğini belirterek yaşananları anlattı...

NE YAŞANMIŞTI?

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında Aladağlı, tarafından darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEDİM"

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olaya ilişkin birçok detay ve haber ortaya çıkarken, konunun odağındaki Dr. Tahir Tarımer günler sonra konuştu. Türkiye Gazetesi'den Fuat Uğur'un aktardığına göre, görüntüleri izlemediğini belirten Dr. Tarımer, sadece evrakları almak istediğini ve korktuğu için öyle davrandığını belirtti. Olayın yaşandığı ve tansiyonun yükseldiği anda daha farklı davranması gerektiğini kabul eden Tarımer, protesto konusunda bilgisi olmadığı ve ipin ucunun kaçtığını söyledi.





