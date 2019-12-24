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Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 05:58 | Son Güncelleme

Karaman’da meydana gelen trafik kazasında görev yaptığı birliğinden izinli gelen uzman çavuş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.45 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyzi Ş. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye takla attı.

Kazada Uzman Çavuş Mithat Ersin (23) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Mithat Ersin’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uzman Çavuş Mithat Ersin’in birliğinden memleketi Mersin’e izinli olarak geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karaman Mithat Ersin

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