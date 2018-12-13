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Uzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

BODRUM'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi uzman çavuş ile 7 kişi tutuklandı.

Uzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da göçmen kaçakçılığı şüphelisi uzman çavuş ile 7 kişi tutuklandı.
Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, pazartesi günü, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğunu belirledi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 'Eşref' isimli teknede 111 kaçak göçmen ile teknenin kaptanı M.N.S.'yi yakaladı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda jandarmanın yaptığı çalışmayla kaptan M.N.S.'nin dışında Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş E.Y., Filistin uyruklu S.S.W. adlı kadın, A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.T. ve C.P.'nin oğlu 14 yaşındaki M.P. de gözaltına alındı. Yaşı küçük M.P.'nin dışındaki diğer 9 zanlı, dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Filistin uyruklu S.S.W., adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. Aralarında uzman çavuş E.Y.'nin de bulunduğu 8 zanlı ise tutuklandı. Yaşı küçük M.P.'nin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Uzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandıUzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandıUzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandıUzman çavuş ve 7 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

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