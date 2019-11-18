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Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde öldürülmüştü! Yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:46 | Son Güncelleme

Isparta'da çocuklarının gözleri önünde polis kayınbiraderi tarafından vurularak öldürülen Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı. Erkan Öztürk Malatya'da, Ebru Öztürk ise Osmaniye'de toprağa verilecek. Diğer yandan polis, olaydan sonra kaçan polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta'da Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede oturan Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görevli uzman çavuş Erkan Öztürk, dün saat 09.00 sıralarında evine gelen polis kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Adı açıklanmayan polis, tabancasını çekip, ablası ile eniştesine art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Çiftin, olay sırasında evde bulunan biri 3, diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğu koruma altına alındı.

CENAZELER MORGDAN ALINDI

Uzman Çavuş Erkan Öztürk ile eşi Ebru Öztürk'ün cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AYRI AYRI DEFNEDİLECEKLER

Erkan Öztürk'ün cenazesi, dün gece, toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya, eşi Ebru Öztürk'ün cenazesi ise bu sabah Osmaniye'ye gönderildi.

HER YERDE ARANIYOR

Diğer yandan polis, olaydan sonra kaçan polisin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Uzman Çavuş ısparta erkan öztürk ebru öztürk cinayet

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