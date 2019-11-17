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Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

ISPARTA'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü.

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Ebru Öztürk'ün erkek kardeşini yakalamak için çalışma başlatırken, olay sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğu, korumaya alındı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Bu kişi, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.
Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

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