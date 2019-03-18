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Uzman Çavuş Yaşar Çakır'a Kütahya'da hüzünlü tören

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde, 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- IRAK’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır, memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı köyünde, 3 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi. Hediye Çakır, törende şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanına" diye gözyaşı döktü. Hakkari'de düzenlenen törenin ardından dün gece memleketi Kütahya’ya getirilen şehit Uzman Çavuş Yaşar Çakır için Altıntaş ilçesine bağlı 800 nüfuslu Çayırbaşı köyünde tören düzenlendi. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel ve Ahmet Tan, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, şehidin babası Kadir Çakır, ağabeyi Aziz Çakır, yakınları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. ‘ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ’ Çayırbaşı Köyü Camii'ne getirilen Yaşar Çakır’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Hediye Çakır, "Ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişim, hem dünyada mekanımı yaptı hem de ahirette mekanımı yaptı. Vatan sağ olsun. Şehit olmayı çok istedi, kahraman olmayı çok istedi. Cennette bizi de al yanına" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası Kadir Çakır ise "Vatan sağ olsun, bizde şehit olmaya hazırız" dedi. KADİR EFE BEBEK, HİÇ TANIMADIĞI AMCASINI UĞURLADI Törende şehidin kardeşi Uğur Çakır, 3 ay öne dünyaya gelen oğlu Kadir Efe'yi amcasının tabutunun başına getirdi. Bu görüntü, törene katılan herkesi duygulandırdı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Yaşar Çakır, askerlerin omuzlarında götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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