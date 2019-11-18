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Uzman çavuşa çarparak, şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:59 | Son Güncelleme

BİLECİK Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mert Kaya'ya (25), asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobille çarpan Yaşar Gümüş (60), mahkemece tutuklandı.  Kaza, dün akşam, Bilecik- Bozüyük yolunda meydana geldi.

Uzman çavuşa çarparak, şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mert Kaya'ya (25), asayiş uygulaması yapmak için yol ortasına dubaları yerleştirdiği sırada otomobille çarpan Yaşar Gümüş (60), mahkemece tutuklandı.
Kaza, dün akşam, Bilecik- Bozüyük yolunda meydana geldi. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş, evli ve 2 çocuk babası Mert Kaya, beraberindeki görevli personelle asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkisine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yol ortasına dizen Kaya ile arkadaşı uzman çavuş Salim Kayın'a, Yaşar Gümüş yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mert Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. Uzman çavuş Salim Kayın ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
KAZA SONRASI YARDIM İSTEMİŞ
Kazada hafif yaralanan Yaşar Gümüş, Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Gümüş, ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gümüş'ün, ifadesinde, "Eskişehir'den Bilecik'e gidiyordum. Hava karanlıktı, kara yolunda ilerlerken önümde TIR seyir halindeydi. Ben de onu sollamak için sol şeride geçtim. Herhangi bir uyarı ışığı görmedim. Yoluma devam ettim, bu esnada sol camından çatlaklar oluştu. Ben bunu fark edince aracı kenara bıraktım. Araçtan inerek geri yürüdüğümde bariyerlerin yanında sırt üstü yatan birini gördüm. 'Yardım edin' diye bağırdım, ambulans çağırdılar. Diğer yaralıyı görmedim, kara yolunda 80 kilometre hızla gidiyordum. İkinci çarptığım kişiyi motosiklet zannettim" dediği öğrenildi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan Yaşar Gümüş, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Gümüş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Uzman çavuşa çarparak, şehit eden otomobil sürücüsü tutuklandı

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