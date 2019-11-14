HABER

Uzman çavuşlar kadro bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, orduda sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların kadro beklediğini belirterek, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi.Bünyesinde 11 tane dernek barındıran ve üyelerinin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış emekli uzman çavuşlardan oluşan Uzmanlar Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerde görev almış uzman çavuşların sosyal, kültürel ve hukuki sorunlarına yardımcı oluyor.

Uzman çavuşlar kadro bekliyor

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, orduda sözleşmeli olarak görev yapan uzman çavuşların kadro beklediğini belirterek, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi.
Bünyesinde 11 tane dernek barındıran ve üyelerinin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış emekli uzman çavuşlardan oluşan Uzmanlar Federasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerde görev almış uzman çavuşların sosyal, kültürel ve hukuki sorunlarına yardımcı oluyor. Uzman çavuşların Türk Silahlı Kuvvetlerinde devamlılık arz eden kritik noktalarda görevlendirildiklerini aktaran Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, "Uzman çavuşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine devamlılık arz eden kritik kadro görevlerinde görevlendirilmek üzere alımları yapılan Silahlı Kuvvetleri personelleridir. 1986 yılında 3269 sayılı Kanun’a tabi olarak göreve başlamışlar, 33 yıldır sözleşme ile görev yapmaktadırlar. Uzman çavuşların en büyük sorunlarından bir tanesi sözleşme ile görev yapmaları" diye konuştu.
Uzman çavuşların bazı yönetmeliklerden yararlanamadığını kaydeden Tilkici, "Çalışma yönetmelikleri yok, izin yönetmelikleri yok, nöbet yönetmelikleri yok, sicil yönetmelikleri yok, sağlık yönetmelikleri yok. Uzman çavuşlar mesleki güvence ve kadro istiyor" şeklinde konuştu.
25 yıl görev yapan bir uzman çavuşun 20 yılının doğuda geçtiğini söyleyen Tilkici, uzman çavuşların aile bütünlüğünün olmadığını ve kıdemlerinin sayılmadığını belirtti. TSK’nın en çok şehit ve gazi veren camiasının uzman çavuşlar olduğuna dikkat çeken Tilkici, "Uzman çavuşlar, toprağa ilk düşen yiğitler, çatışmada en önde gidenler. Bu yiğitlerin görülmesi lazım. Mesleki güvenceleri yok. Bugün engellilik durumu yüzde 10’u geçen durumlarda sözleşmeleri feshediliyor" ifadelerini kullandı.
Uzman çavuşların askeriyenin bazı imkanlarından yararlanamadığını da aktaran Tilkici, "Ordu evlerine giremiyorlar, kamplardan yararlanamıyorlar, lojmanlardan yüzde 5 oranında yararlanıyorlar. Mevcutları şu anda 180 bin, sistemin değişmesiyle sayıları yükselmekte ancak mağduriyetler de artmakta" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan keskin nişancıların 6-7 yılda yetiştiğini vurgulayan Tilkici, keskin nişancıların yüzde 99’unun uzman çavuşlardan oluştuğunu belirtti. Uzman çavuşların yaptığı fedakarlıkların görülmediğini söyleyen Tilkici, "Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Biz bu göreve başladığımızda ailelerimiz ellerimize kına vurarak, ’vatan için şehit ol da gel’ diye gönderdiler. Biz vatan sevgisini, vatan ülküsünü, bayrağın dalgalanması için yüreğimize vatan sevgisini koyarak mücadele etmeye başladık. Bizim sözleşmemiz yüreğimize koyduğumuz vatan sevgisi, bizim sözleşmemiz şimdiye kadar toprağa koyduğumuz binlerce uzman çavuş" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir”
’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı’Şeytan’ın eline düştüm’ deyip intihar eden Ayşenur davasında sanığa yeniden tutuklama kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Çocukların Atatürk’e secde ettirildiği iddiaları! Bir fotoğraf da Gaziantep'ten

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Son dakika! Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Türk-Yunan sınırda kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek

Son dakika! Turuncu listedeki El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı

Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.