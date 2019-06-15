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Uzman çavuşlar kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 22:21 | Son Güncelleme

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

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