Uzman çavuşu darp eden 4 kişi tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir uzman çavuşu darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yürüyen Z.Ö. ile otomobiliyle yoldan geçen Jandarma Uzman Çavuş F.S. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.Ö.’nün yakınları uzman çavuşu darp etti.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan F.S.’nin şikayeti üzerine şüpheliler S.Ö., Ç.Ö., E.Ö. ve İ.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

