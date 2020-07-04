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  4. Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği, uzman çavuşun darp edilmesi olayıyla ilgili olarak muhtarın açığa alındığını, diğer 3 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığını belirtti.

Uzman çavuşu darp etmişlerdi! Gaziantep Valiliği'nden açıklama

Gaziantep’te eşi ve çocuklarının gözü önünde saldırıya uğrayıp darp edilen uzman jandarmayı döven Karmakmış Merkez Muhtarı Cemal B. açığa alınırken olayın diğer şüphelileri Ahmet B. Aydın B. ve İbrahim Halil K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "İlimizde görevli bir uzman çavuşun darp edilmesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da yansıyan bir takım yorumlar yapılması üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş A.B. izinde olduğu sırada 29 Haziran 2020 tarihinde Nizip İlçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ikametinin önünde bulunan iş yerinin sahibi A.B., abisi A.B. iş yeri çalışanı İ.H.K. ve ilçede bulunan bir mahallenin muhtarı olan C.B. tarafından darp edilmiş ve vücudunda yaralanmalar oluşmuştur. Olaya karışan muhtar açığa alınmış olup, olayla ilgili hem adli süreç hem de idari soruşturma devam etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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