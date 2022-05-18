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  4. Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

18.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş, eski sevgilisinin 26 yaşındaki erkek arkadaşı Muzaffer Tüz tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili olarak Tüz'ün ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Tüz'ün "Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" dediği ortaya çıktı.

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

İzmir Çeşme'de geçtiğimiz pazar günü yaşanan tartışmada 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetin nedeninin ise kız meselesi olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmede Akkaş'ın eski sevgilisinin erkek arkadaşına "Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" mesajı attığı öğrenildi.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

İzmir'de bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği korkunç olay, geçtiğimiz pazar akşamı Çeşme ilçesine bağlı Musalla Mahallesi 2122 Sokakta bulunan Çeşme Otogarı önünde meydana geldi.

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İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Alper Akkaş’ın İstanbul’da çalışan eski kız arkadaşının sevgilisi olduğu öne sürülen Muzaffer Tüz ile aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle Muzaffer Tüz yanında getirdiği bıçak ile uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçakladı. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen uzman çavuş Alper Akkaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

GFDG

CİNAYET ŞÜPHELİSİ POLİS EKİPLERİNCE KISKIVRAK YAKALANDI

Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada uzman çavuş Alper Akkaş’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Muzaffer Tüz, olay yerinden taksiye binerek İzmir istikametine doğru kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti.

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Şüphelinin İzmir’e Balçova ilçesinden giriş yaptığını tespit eden İzmir polisi, taksiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Konak istikametinden Bayraklı istikametine geçiş yaptığı sırada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalanan şüpheli Muzaffer Tüz buradaki sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

"YATAKTA İYİ DEĞİLSİN" MESAJI

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Tutuklanan Muzaffer Tüzile Akkaş arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, Akkaş'ın Tüz'e "Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim" demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı.

Şüpheli Tüz, "Konya'da yaşayan kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Bana sosyal medyadan 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' diye mesaj attı. Bu beni çılgına çevirdi. Bu nedenle Çeşme'ye geldim" dediği anlaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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